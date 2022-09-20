Страны НАТО отреагировали на анонсированные "референдумы"

США, Германия, Польша, а также генеральный секретарь Альянса прокомментировали запланированные Россией "голосования".

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины к РФ. Об этом сообщает немецкое издание Zeit Online.

"Совершенно ясно, что эти фиктивные "референдумы неприемлемы", - подчеркнул он во время своего выступления в Нью-Йорке.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что "референдумы" не охватываются "международным правом и договоренностями, достигнутыми международным сообществом".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал анонсированные оккупантами "голосования". Он отметил, что Альянс не станет признавать легитимными так называемые "референдумы" о присоединении к России.

"Это дальнейшая эскалация. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", - заявил он.

Президент Польши раскритиковал намерение России и заявил, что "референдум", организованный Россией, ничего не стоит".

В Белом доме, считают, что "референдумы", которые организует Россия, являются "оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, квазиглава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал принятый "парламентом" псевдореспублики "закон о референдуме". В "ДНР" заявили, что также намерены провести псевдореферендум о присоединении к России.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее объяснил, почему РФ спешит с "референдумами".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не что иное, как фикция.