Террор для своих. Эксперты о "мобилизации" в РФ

Российская Госдума приняла решения, предполагающие всякие суровые наказания за различные уклонения от мобилизации, неявки, сдачу в плен и отказ воевать.

Россия проигрывает на фронте в Украине и готова на отчаянные шаги, чтобы остановить негативное для себя развитие конфликта. Поскорее объявить все оккупированные территории Россией, а немотивированным солдатам запретить сдаваться в плен под угрозой уголовных дел, набрав попутно еще больше немотивированных солдат – такой нехитрый план сейчас пытаются реализовывать в Кремле. При этом россияне сильно бояться всеобщей мобилизации. И то, что российские власти могут расценивать, как решение проблемы, наоборот может стать началом конца.

20 сентября Госдума единогласно во втором и третьем чтениях поправки к Уголовному кодексу, которые вводят понятия “мобилизация”, “военное положение” и “военное время”. Также УК дополняют статьями о “добровольной сдаче в плен” (до 10 лет лишения свободы) и о “мародерстве” (до 15 лет), а наказание за самовольное оставление части ужесточают.

Бумажные основания

“Это бумажное основание для мобилизации: присоединяются новые территории, на них нападают, мы теперь не агрессоры, а жертвы агрессии, что обосновывает военное положение и мобилизацию, например, частичную (большие объемы людей организационно не переварить, если они будут). Враг в пределах родины, надо эти пределы защищать. Полгода воевали понарошку, ничего еще и не начинали, а вот сейчас как начнем, и теперь-то точно все в три дня кончится, не то что в прошлый раз”, - поясняет российский политолог Екатерина Шульман логику Кремля.

Вся эта история не учитывает того, что любая мобилизация и интеграция мобилизованных требует времени, ведь ВСУ не будут ждать пока в России отладят эти процессы.

“Но гражданам внутри РФ надо озаботиться своим правовым статусом и местоположением. Своих терроризировать — это не воевать, дело привычное и получается хорошо”, - констатирует Шульман.

Путин не знает, как закончить

Другой российский политолог Александр Бауман отмечает, что решения Госдумы и разговоры о “немедленных” референдумах о вхождении в состав России вплоть на всех временно занятых РФ украинских территориях должно означать: вы решились воевать с нами в Украине, попробуйте воевать с нами в самой России, вернее в том, что мы ею назовем. В надежде, что не решатся.

“Переход иностранными войсками российской границы, где бы она ни проходила, безусловно, дает Путину формальное право и как бы моральное оправдание перекрестить “спецоперацию: в войну и перейти к мобилизационным мерам, бить по тем украинским объектам, по которым не решались, и даже несколько менее абстрактно грозить ядерным оружием”, - считает Бауман.

При этом, по его мнению, Путин на недавней встрече в Самарканде получил от незападных стран сигнал заканчивать войну, как можно скорее и перестать говорить от имени всего не Запада, замарывая его своей слабостью и некомпетентностью.

“Вот все это для того, чтобы закончить как можно скорее, зафиксировав прибыли и убытки. А уж если не закончится, переложить за это вину на других и превратить собственное вторжение в оборонительную войну в надежде, что такая будет казаться гражданам легитимнее и развяжет руки для любых решений”, - полагает эксперт.

Запугивание своих

“Ставки повышаются. Причем первым результатом должно стать запугивание людей в России, вторым — запугивание Запада, а уже потом, если получится, эскалация войны. Это повышение ставок — очевидный ответ “партии войны” на поражения на фронте и подъем недовольства в стране, на все то, что стало заметно в последние пару недель”, - констатирует российский политолог Иван Курилла.

Не поможет

“Референдумы” и мобилизация в РФ не будет иметь никаких последствий, кроме ускорения обвала и революции в путинской России, считает советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его мнению, после объявления мобилизации в России произойдет разрушение неописанного общественного договора, на котором до сих пор держался путинский режим — “война только по телевизору”.

Также Арестович подчеркивает, что в России отсутствие инфраструктура для мобилизации — в первую очередь, нет необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии.

“Крайне низкая боеспособность мобилизованных, в силу отсутствия мотивации. Наличие среди мобилизованных большого количества скрытых противников войны.

Теперь это будут не просто люди, которые ненавидят Путина, а вооружённые люди, которые ненавидят Путина. Я долго думал — решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов? И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания.

Это огромный подарок всем нам, сокращение сроков империалистической войны минимум на полгода-год и резкое увеличение вероятности войны гражданской в самой России”, - прогнозирует Арестович.