В Грузии задержали захватчика банка

На ограбление мужчина решился после недавнего возвращения из эмиграции из-за серьезных финансовых проблем.

В грузинском городе Кутаиси задержали вооруженного мужчину, который ворвался в отделение Банка Грузии. 12 заложников не пострадали, сообщает Эхо Кавказа во вторник, 20 сентября.

Указано, что с территории возле банка выехал полицейский автомобиль, в котором находился задержанный. Позже сотрудники полиции зашли в здание и вывели оттуда заложников.

По данным СМИ, задержанному мужчине до 45 лет. Полиция уже вызвала на опрос членов его семьи.

Также отмечается, что на ограбление мужчина решился после недавнего возвращения из эмиграции из-за серьезных финансовых проблем.

Напомним, сегодня в отделение Банка Грузии в Кутаиси ворвался вооруженный мужчина. Он более восьми часов держал в заложниках 12 человек – сотрудников и посетителей банка

Позже мужчина выдвинул ряд условий – 2 млн долларов, но потом снизил сумму до 1,5 млн долларов, российский флаг, вертолет и рацию.

МВД Грузии квалифицировало событие по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе и как террористический акт.