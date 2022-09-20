Боррель пригрозил РФ новыми санкциями в ответ на "референдумы"

Эти незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах нельзя считать свободным волеизъявлением людей, отметил глава европейской дипломатии.

Евросоюз введет новые санкций против России в случае проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во вторник, 20 сентября.

По его словам, фейковые "референдумы" – это попытка России легитимизировать свой незаконный военный контроль, направленная на силовую смену границ Украины, что является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Евросоюз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинской власти, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются грубым нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его государствами-членами", – заявил он.

По словам Борреля, эти незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах нельзя считать свободным волеизъявлением людей, проживающих на захваченных регионах под постоянной российской военной угрозой и запугиванием.

Он заверил, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России.

Напомним, сегодня оккупационные власти заявили, что "референдумы" о вхождение в состав России пройдут на оккупированных территориях с 23 по 27 сентября.

В Офисе президента считают, что Россия спешит с проведением "референдумов" поскольку опасается поражения в войне с Украиной.