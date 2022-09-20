Миф о мощности армии РФ развенчан - Зеленский

Как только Украина получила то, что ей действительно могло помочь, она сразу показали результат - деоккупацию Харьковской области.

Международное сообщество должно нарастить темпы поставок военной помощи Украине. Ведь когда Вооруженные силы Украины получают необходимое оружие, они сразу же демонстрируют результат, как это было с освобождением Харьковской области. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с бывшим лидером США Биллом Клинтоном.

"Как только мы получили то, что нам действительно могло помочь, мы сразу показали результат - деоккупацию Харьковской области. Это именно тот пример, который подчеркивает, что российская армия не самая мощная, если напротив нее соответствующее государство, которое готово и не боится ее. Мы практикой это показываем", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для дальнейших побед нашей стране необходимо вооружение.

"А после того, как территории Украины будут деоккупированы, необходимо будет вынудить Россию сесть за стол переговоров", - подчеркнул президент.

Кроме этого, он отметил важность введения дальнейших санкционных ограничений против России. Зеленский отметил, что в этом, США, Великобритания и все страны ЕС должны быть объединены.

Напомним, министерство юстиции США обратилось к американскому Конгрессу за разрешением на использование конфискованных российских активов для поддержки Украины.