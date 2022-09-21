Выступление Путина: СМИ назвали новую дату

Вечером во вторник, журналисты ожидали обращения к народу главы Кремля, однако оно не состоялось, а пресс-секретарь Путина перестал отвечать на звонки.

Днем 20 сентября российские СМИ анонсировали выступление президента России Владимира Путина. Вечером он должен был выступить с официальным заявлением о проведении так называемых "референдумов" на территории Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Однако выступление задержали более чем на два часа, а затем вообще перенесли. Об этом в среду, 21 сентября, пишет Forbes. Как пишут СМИ, видеообращение президента Российской Федерации. все же покажут по телевизору, однако, 21 сентября, с 9 до 10 утра. По данным российских источников, эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления хозяина Кремля.

"Согласно двум источникам в администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября", - говорится в сообщении.

По информации от СМИ, это случится когда "проснется Дальний Восток".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готовится выступить во вторник, 20 сентября, по поводу "референдумов" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.