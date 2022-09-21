Кадыров заявил о "плане возмездия" для Украины

С противником, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, никто возиться "больше не собирается".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к "новой тактике "специальной военной операции" в Украине". Об этом во вторник, 20 сентября, он написал в своем Telegram-канале.

"Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями", - заявил Кадыров.

При этом он сказал, что "обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым".

При этом, к публикации в телеграм-канале глава Чечни прикрепил видео, где они с Даудовым рассматривают план или карту. На кадрах бумага скрыта.

"Повезет только тем, кто отнесётся к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", - добавил он.

Напомним, Кадыров придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации".

Кроме того, Кадыров уверял, что РФ якобы вернет контроль на Харьковщине и дойдет до Одессы. При этом глава Чечни признал, что на Харьковском направлении были допущены ошибки.

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