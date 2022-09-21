Байден намерен предъявить России обвинения - Reuters

Байден не планирует выносить на рассмотрение Генассамблеи ООН вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своего выступления в ООН намерен заявить, что война России против Украины является нарушением принципов устава ООН. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что данным обвинением глава Белого дома намерен "сплотить мир против России ".

"Для этого в намеченном на 21 сентября выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций он намерен заявить, что Россия нарушила устава ООН, подписанный в 1945 году и в последующие десятилетия служивший основой международных отношений", - сказано в сообщении.

Reuters напомнинает, что в Уставе сказано, что члены ООН, стремящиеся "избавить грядущие поколения от бедствий войны" и создать условия для наций "жить вместе в мире", обязуются "воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости" любого государства или действовать каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что несмотря на данное заявление Байден не планирует выносить на рассмотрение Генассамблеи ООН вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН.