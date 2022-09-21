РФ не сможет объявлением мобилизации повлиять на бои - СМИ

Западные аналитики сомневаются в эффективности нынешних действий Кремля - это шаг отчаяния руководства России.

Россия не сможет остановить контрнаступление ВСУ или повлияет на бои в ближайшем будущем привлечением к боевым действиям резервистов. Объявленнная частичная мобилизация в РФ демонстрирует сложное положение страны-агрессора на поле боя. Об этом заявили западные аналитики, сообщает издание The Wall Street Journal в среду, 21 сентября.

Маршал авиации британских ВВС Эдвард Стрингер, считает, что со стороны руководства России "это последний бросок светошумовой гранаты" и "свидетельство слабости".

Российские вооруженные силы на сегодняшний день не способны принять, обучить и развернуть сотни тысяч новобранцев. Солдаты, которые были мобилизованы насильно, хоть и помогают РФ укреплять оборону, однако вряд ли они станут мотивированными бойцами.

Незаконное "присоединение" оккупированных территорий Украины к РФ не сможет как-то повлиять на выбор целей для ВСУ. В частности, украинские бойцы атаковали базы российских оккупантов в аннексированном Крыму. Более того, огонь ведется и по военным объектам РФ в приграничных российских регионах.

Последняя ядерная угроза Путина не свидетельствует о каком-то изменении Россией ядерной политики. Она направлена на попытку уменьшить западную поддержку Украины, говорится в материале издания.

Американские аналитики считают, что разрешение России воспользоваться подобной тактикой устрашения является ошибкой. Это скажется на европейском порядке безопасности и создаст прецедент.

Профессора Школы перспективных международных исследований Хопкинса Юджин Финкель считает, что из-за военных поражений Кремль "в отчаянии".

Напомним, разведка считает, что РФ сможет продолжать войну с Украиной вплоть до лета 2023 года.