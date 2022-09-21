Российский ядерный удар. Как ответят США и НАТО

Вашингтон заявил, что серьезно относится к словам Путина о возможном применении ядерного оружия и пообещал ответ.

Риторика российского правителя Владимир Путина по применению ядерного оружия изменилась, говорят на Западе. Однако предупреждают, что в случае ее использования в Россию ожидают серьезные последствия. Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес говорит о "сокрушительном ударе", а в НАТО отмечают, что намерены не допустить ядерный удар в принципе. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как США оценили ядерные угрозы Путина

В США серьезно относятся к словам Путина о возможном применении ядерного оружия, заявил на брифинге в среду официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев", - пояснил он, добавив, что Вашингтон следит за российскими стратегическими силами и готов отреагировать, если потребуется. "Пока мы не видим признаков того, что это нужно", - заявил Кирби.

Позже на выступлении Генассамблее ООН выступил президент США Джо Байден со словами о ядерном шантаже Путина и его войне против Украины.

"Постоянный член Совбеза ООН вторгнулся в свою соседнюю страну, пытаясь стереть суверенное государство с карты. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН. Путин снова угрожал Европе ядерным оружием. И теперь Россия набирает еще большее количество солдат, Россия пытается организовать фейковый референдум. И это является непосредственным нарушением устава ООН", - сказал он.

Также Байден опроверг тезис Кремля, которым Путин оправдывает полномасштабное вторжение в Украину, о якобы угрозе для России.

"Никто России не угрожал, и никто, кроме России, не искал этого конфликта. Мы предупреждали, что этот конфликт будет. Мы пытались избежать, но он сам высказался так, чтобы не было никаких сомнений. Путин заявил, что Украина была создана Россией. И никогда, цитирую, не имела реального государства. Десятки школ, больниц, центров культуры и музеев уничтожены. Мы видели и более страшные преступления - массовые захоронения, тела, на которых были следы пыток. Цель этой войны - уничтожить Украинское государство, уничтожить права украинцев на отдельный народ", - отметил американский лидер.

США хотят закончить эту войну на справедливых условиях, добавил Байден: "Итак, каждый из нас обязуется четко и ясно заявить: Украина имеет те права, которые имеет каждая суверенная страна. Мы будем солидарны с Украиной, мы будем против агрессии России - точка".

Накануне Байден заявил, что применение Россией тактического ядерного или химического оружия на территории Украины будет иметь последствия для нее.

"Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", - сказал глава Белого дома.

На применение Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" возмездия по российским военным базам или Черноморскому флоту РФ, заявил 21 сентября бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, который сейчас считается главным военным экспертом.

"Он [Путин] знает, что США придется ответить, если Россия применит ядерное оружие. Ответ США может быть не ядерным, но может, например, уничтожить Черноморский флот или российские базы в Крыму. Поэтому я думаю, что президент Путин и его окружение не захотят напрямую втягивать США в конфликт", - цитирует его британская газета Mail Online.

Путина предупредили о последствиях применения ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику Путина опасной и безрассудной. В интервью Reuters он заявил, что организация сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений.

Речь Путина о мобилизации с ядерными угрозами Столтенберг назвал эскалацией, но не неожиданностью. "Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине", - отметил он.

По словам генсека альянса, пока никаких изменений в готовности ядерных сил России не наблюдаются, в НАТО следят за ситуацией.

Альянс позаботится, чтобы правительство России понимало, как НАТО намерено реагировать, заверил Столтенберг. Действия альянса зависят от того, при каких условиях или какое вооружения Россия применит, ключевая цель НАТО - не допустить использования ядерного оружия.

"Именно поэтому мы так ясно говорили в наших сообщениях с Россией о беспрецедентных последствиях", - отметил он.

Путин переоценил свои силы, затевая войну в Украине, и его последние заявления - явное свидетельство этому, считает генсек НАТО. По его словам, отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии. Российские войска плохо экипированы, в этой системе отсутствуют должное командование и контроль, сказал Столтенберг.

Он считает, что единственным остающимся способом прекратить боевые действия - доказать Путину, что Россия "не победит на поле боя". Генсек альянса добавил: "Когда он поймет это, он должен сесть и обсудить разумное соглашение с Украиной".