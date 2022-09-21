Министры ЕС проведут экстренную встречу из-за мобилизации в России

Евросоюз будет продолжать полную поддержку украинского суверенитета, заверил Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу для согласования общей позиции относительно мобилизации в России и обсуждения новых санкций. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в среду, 21 сентября.

"Сегодня сразу же после того, как я услышал слова Путина, я созвал внеочередную неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС с целью согласования общей позиции. Я уверен, что она может быть кратко сформулирована так: нас не запугали, мы будем продолжать нашу полную поддержку украинского суверенитета и демократии и продолжать работать над тем, чтобы эта война прекратилась", – заявил Боррель.

По его словам, вопрос новых санкций также "наверняка станет предметом обсуждений министров".

"Мы ранее предупреждали, что в случае этих "референдумов" и в случае аннексии будут новые санкции. И мы начнем предлагать, что делать с санкциями", – отметил чиновник.

Напомним, на этой неделе оккупационные власти заявили, что "референдумы" о вхождение в состав России пройдут на оккупированных территориях с 23 по 27 сентября.

В Офисе президента считают, что Россия спешит с проведением "референдумов" поскольку опасается поражения в войне с Украиной.