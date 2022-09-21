Убийство из-за хиджаба. Протесты в Иране

В Иране продолжаются акции протеста, которые начались после появления известий о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба.

В одном из немногих союзников России, развязавшей войну против Украины, Иране происходят массовые протесты. Все из-за того, что 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция нравов, и три дня спустя умерла. Девушку задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба.

Свидетели обвинили полицейских в том, что они ее избили.

Массовые акции

Смерть Амини вызвала протесты в столице и на северо-западе Ирана, в провинции Курдистан. Там, по сообщениям местных источников, в понедельник в столкновениях с полицией были убиты два человека, а более тридцати получили ранения, в том числе тяжелые.

Протесты в иранском Курдистане вспыхнули в субботу в родном городе Амини Сакезе после ее похорон. Там силовики открыли огонь по толпе, которая шла к местной администрации. Одновременно или чуть позже протесты начались и в других курдских городах. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как толпа бросает камни в городе Дивандерре, а затем убегает под звуки выстрелов.

На других кадрах показаны акции протеста в столице, где женщины сняли платки и выкрикивали Смерть диктатору - это скандирование часто используется в отношении верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Курдская правозащитная группа Hengaw объявила, что во время протестов в двух городах были ранены по меньшей мере 38 человек. Hengaw сообщила о гибели двух протестующих после столкновений в понедельник в Дивандерре, расположенном между Сакезом и административным центром иранского Курдистана, Санандаджем.

В организации также заявили, что в городе Букан в провинции Западный Азербайджан в ходе протестов погибла 10-летняя девочка: пуля попала ей в голову

Ответ властей

Полиция уверяет, что Амини не били, а у нее случился внезапный сердечный приступ, причем не сразу после задержания, а позже, когда она вместе с другими женщинами ждала начала "обучения" правильному ношению хиджаба.

Министр внутренних дел заявил, что у Махсы Амини очевидно, "были проблемы со здоровьем". Отец девушки заявил, что его дочь была совершенно здорова. Он также сказал, что у его дочери были синяки на ногах, и что полиция вырезала из записей с камер видеонаблюдения то, чего не хотела показывать.

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Свидетельства очевидцев

Свидетельница произошедшего, которая попросила не называть ее имени, сообщила IranWire, что была рядом с Махсой, когда та потеряла сознание. По словам женщины, в тот момент сотрудница полиции требовала от задержанных сесть в одной половине комнаты.

“Сразу после того, как я села, я увидела, как одна из нас упала и ударилась головой о стул”, — рассказала свидетельница. По ее словам, Махсе пытались помочь женщины, которые находились рядом, но она ни на что не реагировала. Через несколько минут прибыл парамедик. Он ввел девушке какой-то препарат и начал делать сердечно-легочную реанимацию.

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“Я посмотрела на лицо Махсы — только белки ее глаз были видны. Мы все были в ужасе. Мы кричали: “Вы убийцы! Вы убили ее!””, - вспоминает девушка.