И женщина с коляской: в РФ на протестах задержали 1300 человек

Городами-лидерами по числу задержанных стали Санкт-Петербург и Москва. В каждом схвачены от полтысячи протестующих.

В России на акциях протеста против мобилизации задержали свыше 1300 человек. Об этом вечером в среду, 21 сентября, сообщает российский правозащитный проект ОВД-Инфо.

По последним данным, в 38 городах силовики схватили 1341 протестующего, среди них много женщин.

Городами-лидерами по числу задержанных стали Санкт-Петербург (558 человек) и Москва (503 задержанных). В остальных населенных пунктах митинги были немногочисленные, соответственно захваченных людей меньше полусотни в каждом.

В соцсетях обнародованы видео задержаний, которые отличались особой жестокостью - правоохранители избивали и тащили в автозаки и мужчин, и женщин.

При этом в Самаре была задержана местная жительница, которая прогуливалась по центральной площади с ребенком в коляске.

Напомним, сегодня утром российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В связи с этим активисты призвали сограждан выходить на акции протеста.