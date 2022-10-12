Беларусь отреагировала на предложение разместить наблюдателей у границы

Формальное белорусское правительство считает, что международные наблюдатели могут оказаться "иностранными войсками".

Беларусь отреагировала на предложение президента Украины о том, чтобы разместить у общей границы международных наблюдателей. В правящем белорусском режиме заявили, что с одной стороны это им "не мешает", но с другой стороны миссия из "иностранных войск" возле страны-соагрессора является "неприемлемой". Об этом заявил государственный секретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает издание Беларусь сегодня в среду, 12 октября.

"Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать", - утверждает он.

По его словам, украинские пограничники и другие силовые структуры на сопредельной территории "перекопали все дороги и разрушили все мосты, оборудовав их минно-взрывными заграждениями, защищаясь непонятно от кого и для чего".

БПЛА союзницы России якобы не нарушают украинскую границу, а вот украинские "делают это регулярно", уверяет белорусский чиновник.

"Мы фиксируем систематическое нарушение квадрокоптерами с украинской стороны нарушение госграницы Беларуси. Поэтому наверное миротворческий контингент и будет фиксировать те нарушения, которые исходят сегодня со стороны Украины в отношении (Беларуси - ред.)", - считает Вольфович.

Однако, по его мнению, если контингент будет состоять из иностранных войск, то "это и вовсе абсолютно неприемлемо".

Как известно, Зеленский накануне призвал разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью.

Кроме того, в белорусском погранкомитете заявили о том, что Украина "взрывает мосты и минирует дороги" возле границы с Беларусью.

В ответ в МВД Украины заверили, что минирования на границе Украины с Беларусью - исключительно оборонительная мера. Впрочем, при попытке врага наступать с территории Беларуси его ждет прямо на границе.