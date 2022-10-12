Чехия и Болгария усилят визовые ограничения в отношении РФ

Россиянам с туристическими и студенческим визами запретят въезд в Чехию, а Болгария вводит визовые ограничения для российских дипломатов.

Власти Чехии запретят въезд россиянам по туристическим и студенческим визам в ответ на масштабный ракетный удар по Украине. А Болгария остановит действие безвиза для российских дипломатов.

в среду приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан, также поддержку обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Чехии.

"Тогда как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации", - приводит сайт МИД Чехии слова своего министра Яна Липавского.

"Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу - в частности наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде", - добавил он.

Липавский уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и будет касаться российских путешественников с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые закрыли свои границы для российских туристов в предыдущие недели.

В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам - разрешило приезжать на чешскую территорию.

Тем временем в Болгарии приостанавливается действие одного из пунктов двустороннего договора с РФ, который предусматривает, что граждане двух стран, имеющие действующие дипломатические и служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно проживать на территории другой договаривающейся стороны без виз сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней с даты первого въезда, сообщает издание Dnes.

Таким образом, граждане России с дипломатическими и служебными паспортами не могут отныне въезжать в Болгарию без визы. Аналогичное решение уже было принято на уровне Совета ЕС еще 25 февраля, сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сегодня также сообщалось, что Эстония закрывает свои порты для части судов РФ.