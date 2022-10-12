В НАТО назвали ответ в случае ядерного удара РФ

Возможное применение ядерного оружия против Украины скорее всего вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО.

Если Россия решится на ядерный удар, это изменит ход войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - НАТО. Об этом в среду, 12 октября, заявил Reuters на условиях анонимности высокопоставленный чиновник альянса.

Он отметил, что любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для нее "беспрецедентные последствия" и, "наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается прежде всего предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.

Это, вероятно, первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.

Напомним, на прошлой неделе президент США предупредил, что риск "ядерного Армагеддона" достиг наивысшей точки со времен кубинского ракетного кризиса.

Ранее стало известно, что НАТО подготовил план на случай ядерного удара.