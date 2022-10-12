В США обновили Стратегию по нацбезопасности

Главным пунктом в новом документе значится сдерживание опасности со стороны России. Также среди приоритетов - эффективная конкуренция с Китаем.

Сдерживание опасности со стороны России и "эффективная" конкуренция с Китаем стали основными приоритетами новой Стратегии США по национальной безопасности. Документ был опубликован в среду, 12 октября, на сайте Белого дома.

"Самая насущная стратегическая проблема, с которой мы сталкиваемся, стремясь к свободному, открытому, процветающему и безопасному миру, исходит от держав, которые совмещают авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой", - говорится в тексте.

В Белом доме отмечают, что такое их поведение бросает вызов международному миру и стабильности.

При этом в США видят разницу между Китаем и Россией.

"Россия представляет собой непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, опрометчиво попирая сегодня основные законы международного порядка, как показала ее жестокая агрессивная война против Украины. КНР, напротив, является единственным конкурентом, имеющим как намерение изменить международный порядок, так и экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели", - говорится в тексте Стратегии.

Исходя из этого, главными целями в документе названы:

сдерживание опасности со стороны РФ;

"эффективная" конкуренция с Китаем;

закрепление новых статусов Китая (самый серьезный геополитический вызов) и РФ (актуальная угроза безопасности Европе);

допускается возможность "мирного сосуществования" с Китаем и признание его решающего вклада в мировую экономику;

в отношениях с РФ решено руководствоваться прагматичным подходом к взаимодействию в областях, где это взаимовыгодно;

обозначено стремление снизить риски развязывания ядерной войны;

укрепление союзов и партнерств по всему миру.

"Некоторые страны мира обеспокоены конкуренцией между Соединенными Штатами и крупнейшими автократиями мира. Мы понимаем эти опасения. Мы также хотим избежать мира, в котором конкуренция перерастает в конфликт жестких блоков. Мы не ищем новой Холодной войны. Скорее, мы пытаемся поддержать каждую страну, независимо от размера или силы, в осуществлении свободы выбора", - сообщили в администрации президента США.

Там добавили, что в этом заключается критическое различие между видением США, направленным на сохранение автономии и прав менее могущественных государств, и видением их соперников, которые этого не делают.

Ранее в Госдепе США заявили, что имеют план на случай применении РФ ядерного оружия.