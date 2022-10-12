ООН осудила аннексию украинских областей

Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую "референдумы" в "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областях.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины. Об этом в среду, 12 октября, в среду, шла речь во время трансляции заседания организпции.

Данная резолюция отклоняет любые изменения в статусе украинских областей, призывает государства, международные организации и спецучреждения ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины и требует от России немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а пять - проголосовали против: Россия, Никарагуа, Сирия, КНДР, Беларусь.

Отметим, до этого проект подобной резолюции рассматривал Совет безопасности ООН, но Москва воспользовалась правом вето и заблокировала его. На Генеральной ассамблее такого права ни у кого нет.

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил незаконную аннексию четырех областей Украины: Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. Но ни одну из них вражеская армия не контролирует полностью.