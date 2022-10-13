Макрон объявил о военной поддержке Украины

Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в "ближайшие недели", но не уточнил ее объем.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его государство будет дальше помогать Украине устоять на своей территории, а президент Российской Федерации Владимир Путин должен прекратить эту войну. Об этом в среду, 12 октября, французский лидер написал в Twitter.

"Пушки Цезарь для ведения контрнаступления, радары, системы и ракеты для защиты от атак с воздуха, бронетехника, обучение: мы будем продолжать поддерживать украинское сопротивление и будем усиливать нашу военную помощь", - сообщил Макрон.

"Мы помогаем Украине устоять на своей земле, никак не нападать на Россию. Владимир Путин должен прекратить эту войну и уважать территориальную целостность Украины", - добавил президент Франции.

При этом, глава Елисейских полей подчеркнул, что Франция не желает мировой войны.

Ранее сообщалось, что Канада и Нидерланды заявили о новой военной помощи Украине. Оттава предоставит 500 тысяч единиц зимней военной одежды и артиллерийские снаряды. А в Амстердаме сообщили о готовящейся передаче зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для защиты неба.