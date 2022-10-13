В аптеках Финляндии исчезли таблетки йода

Оптовые поставщики лекарств также заявили, что их запасы таблеток йода исчерпали себя и требуются новые поступления.

Во аптеках Финляндии в среду закончились таблетки йода - это произошло сразу после того, как министерство здравоохранения страны рекомендовало гражданам приобрести препарат на случай радиационной чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 12 октября, сообщает AP.

Буквально на следующий день аптеки во многих населенных пунктах Финляндии сообщили, что у них закончились таблетки йода. Оптовые поставщики лекарств также сообщили, что их запасы были распроданы.

Ажиотаж произошел после того, как министерство здравоохранения Финляндии заявило, что "авария на атомной электростанции может привести к выбросу радиоактивного йода в окружающую среду, который может накапливаться в щитовидной железе".

При этом, медики порекомендовали людям от трех до 40 лет иметь под рукой таблетки йода "из-за потенциальных рисков, которые радиационное облучение создает для этой возрастной группы". В то же время, там отметили, что в случае радиационной чрезвычайной ситуации основным способом защиты является укрытие.

Во время призыва купить таблетки, финский Минздрав не упомянул о войне России в Украине или возможных источниках ядерных аварий. Но генеральный директор Агентства по радиационной и ядерной безопасности Финляндии Петтери Тииппана уточнил, что существует связь между обновлением рекомендаций и ситуацией в Украине.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия доставила в Украину пять миллионов таблеток йода для людей, живущих вблизи атомных электростанций.