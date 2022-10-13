В Польше сообщили, кто может стоять за аварией на Дружбе

Польский оператор заявил, что на одной из веток трубопровода Дружба произошла утечка. По нему Россия поставляет нефть в Европу

За аварией на нефтепроводе Дружба может стоять Россия. Об этом в среду, 12 октября, в интервью Польское радио, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он не стал прямо обвинять Россию в диверсии, но подчеркнул, что "многие следы указывают на Кремль".

Моравецкий отметил, что настоящая причина утечки станет известна только по окончании расследования причин аварии.

Он сказал, что следствием пока официально не установлено, была ли утечка вызвана диверсией или случайным повреждением.

Как сообщилось, утечка была обнаружена вечером 11 октября. Место повреждения находится в Польше примерно в 70 километрах от Плоцка. Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию. Другая нить работает без изменений.

Ранее в Польше заявили, что не считает утечку из нефтепровода диверсией, добавив, что речь идет о случайных повреждениях.