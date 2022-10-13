Байден отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН

За принятие резолюции свои голоса отдали 143 страны, против - пять: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа. От ответа воздержались 35 стран.

Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением аннексии Россией украинских территорий такой, которая как никогда демонстрирует единение мира в неприятии действий РФ. Об єтом в четверг, 13 октября, говорится в заявлении Белого дома.

При этом он подчеркнул, что Россия не может силой менять границы.

"Ставки этого конфликта очевидны для всех - и мир послал четкий сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство", - сказал Байден.

"Мир продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил незаконную аннексию четырех областей Украины: Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. Но ни одну из них вражеская армия не контролирует полностью.