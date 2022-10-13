ЕС увеличит военную помощь ВСУ - Боррель

Европейский чиновник сообщил, что в скором времени прямая военная помощь Украине превысит три млрд евро.

Европейский Союз продолжает искать дипломатическое решение для окончания войны, которую развяала РФ против Украины. Однако ЕС решительно ответит на любые попытки России эскалировать конфликт. В частности, Евросоюз увеличит прямую военную помощь для ВСУ до суммы, превышающей три миллирада евро. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе перед участием во встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире Альянса в четверг, 13 октября.

"Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник (17 октября, - ред.) в Люксембурге новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма составит более трех млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии", - отметил он.

По словам европейского чиновника, Россия продолжает провокационные действия для повышения эскалации этой войны, однако ЕС остается твердым в поддержке Украины столько, сколько это будет необходимо, и в необходимых объемах.

"Мы будем продолжать оказывать военную поддержку с целью прекратить какие-либо российские атаки, любые действия по эскалации войны. Мы хотим найти дипломатические решения для этой войны как можно скорее, но мы будем соответствовать увеличению военной помощи для Украины, чтобы предотвратить любую эскалацию со стороны России", - подытожил Боррель.

Кроме того, Боррель ранее сообщил, что западные союзники обязательно ответят России, если она решится нанести ядерный удар по Украине.

Напомним, Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщило, что в случае российского ядерного удара союзники Украины дадут "физический ответ".