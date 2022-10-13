В Сербии обрушился подвесной мост, есть жертвы

На момент инцидента на мосту было около 50 человек, все они упали в реку. Два человека погибли, 11 получили травмы.

Вблизи сербского города Чачак оборвался подвесной пешеходный мост, в результате чего два человека погибли. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Балканский обозреватель.

Отмечается, что мост расположен над рекой Западная Морава в селе Овчар Баня, его построили в 60-х годах из металлических и деревянных элементов. Причиной несчастья стал обрыв троса.

Сообщается, что на момент инцидента на мосту было около 50 человек, все они упали в реку. Два человека погибли, 11 получили травмы и нуждались в медицинской помощи.

По сообщениям местных СМИ, часть пострадавших - туристы из боснийского города Зворник, которым в поселке сделали остановку перед следующей экскурсией.