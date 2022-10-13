Война в Украине достигла сильнейшей эскалации - НАТО

Расширение масштабов войны, которую ведет Россия против Украины достигает максимума, считает Йенс Столтенберг.

Война, которую Россия развязала в Украине, ныне достигла сильнейшей эскалации. Об этом в четверг, 13 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны стран Альянса.

"На свои провалы на поле боя президент Путин ответил попытками аннексии, частичной мобилизацией и безумной ядерной риторикой, неизбирательными атаками на гражданских людей и на критическую инфраструктуру. Вместе это представляет наиболее серьезную эскалацию с начала российского вторжения в феврале", - отметил он.

Генсек приветствовал голосование Генеральной ассамблеи ООН, проведенное накануне, которое осудило попытки Кремля аннексировать украинские территории.

"Это ясное и понятное послание. Россия является изолированной. Мир стоит рядом с Украиной на защите международного порядка, основанного на правилах", - подчеркнул Столтенберг.

Отметим, что Столтенберг заявил, что Украина получит от НАТО сотни устройств, направленных на борьбу с российскими и иранскими беспилотниками.

Генсек Альянса также анонсировал, что НАТО увеличит свои запасы боеприпасов и оборудования.