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Под Белгородом загорелся склад с боеприпасами

Местные власти показали зрелищные кадры детонации боеприпасов и обвинили украинских военных в обстреле.
Под Белгородом загорелся склад с боеприпасами

В поселке Октябрьский Белгородской области РФ в четверг, 13 октября, произошли взрывы на складе с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, склад якобы обстреляли ВСУ.

"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - сообщил Гладков.

Он добавил, что жителей будут вывозить на безопасное расстояние.

 

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