Под Белгородом загорелся склад с боеприпасами
Местные власти показали зрелищные кадры детонации боеприпасов и обвинили украинских военных в обстреле.
В поселке Октябрьский Белгородской области РФ в четверг, 13 октября, произошли взрывы на складе с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, склад якобы обстреляли ВСУ.
"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - сообщил Гладков.
Он добавил, что жителей будут вывозить на безопасное расстояние.
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