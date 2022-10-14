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В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции"

Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.
В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции"

В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о "провокациях". Об этом 14 октября сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью российскому СМИ Известия.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.

 

 

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