Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.

В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о "провокациях". Об этом 14 октября сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью российскому СМИ Известия.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.