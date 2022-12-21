Пригожин хочет отправлять женщин на войну с Украиной

Владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что сопротивление есть, однако стоит работать в этом направлении и отправлять женщин на войну.

| Автор: Мальцева Ольга

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин поддерживает идею об отправке женщин на войну против Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Евгения Пригожина.

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К Пригожину обратился депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер с тем, что якобы к нему обратились женщины отбывающие наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они заявили, что вроде бы отправиться в зону специальной военной операции как связисты, врачи, медсестры, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим.

На это обращение Пригожин ответил, что согласен с решением отправлять женщин на войну.

"Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем", - говорится в сообщении.

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Напомним, Сергей Шойгу намекнул на новое наступление на Украину. Шойгу заявил, что войну следует продолжить до "полного выполнения задач", а мобилизация проведена для дальнейших наступательных действий.



