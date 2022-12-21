Греция прекратила авиасообщение с Беларусью
Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. В частности, Афины запретили рейсы в РБ. Об этом сообщает местное издание Pentapostagma в среду, 21 декабря.
Это решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины.
В настоящее время власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.
"В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией", - сказано в директиве.
Греческие авиаперевозчики больше не смогут выполнять полеты в Минск, а также залетать в воздушное пространство РБ.
Напомним, российские агрессоры ведут переброску войск в южную часть Беларуси - ближе к границе с Украиной.
Как мы уже писали, ВСУ признали, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Также украинские военные назвали цель тренировок самолетов РФ в воздушном пространстве соседней страны.