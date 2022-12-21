Греция прекратила авиасообщение с Беларусью

Афины не только закрыли свое пространство для самолетов из РБ, но и блокировали рейсы на белорусскую территорию.

Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. В частности, Афины запретили рейсы в РБ. Об этом сообщает местное издание Pentapostagma в среду, 21 декабря.

Это решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины.

В настоящее время власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.

"В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией", - сказано в директиве.

Греческие авиаперевозчики больше не смогут выполнять полеты в Минск, а также залетать в воздушное пространство РБ.

Напомним, российские агрессоры ведут переброску войск в южную часть Беларуси - ближе к границе с Украиной.

Как мы уже писали, ВСУ признали, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Также украинские военные назвали цель тренировок самолетов РФ в воздушном пространстве соседней страны.