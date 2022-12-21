США проверят поставки Украине военной помощи - СМИ

DCIS намерена провести проверки до того момента, пока республиканцы не начали оказывать давление по этому вопросу.

Служба криминальных расследований Минобороны США (DCIS) проверяет поставки военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Defense news в среду, 21 декабря.

СИИ отметчает, что по словам первого заместителя директора службы Джеймса Айвса DCIS обратило внимание на Украину из-за "поспешного заключения Пентагоном многих контрактов и из-за того, что американская помощь может попасть на "черный" рынок".

"Реальная опасность существует потому, что мы имеем дело с огромной массой вещей, многие из которых можно использовать для боевых действий. Мы работаем очень быстро по этой проблеме", - объяснил чиновник.

Особенное беспокойство управления генерального инспектора Пентагона, которому подчиняется DCIS, вызывают портативные системы вроде переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), добавил Айвс.

В сентябре он возглавил группу следователей в поездке в Польшу, где находится хаб для поставок иностранных вооружений и материалов правительству Украины. Небольшие группы при офисе военного атташе США в Украине инспектируют маршруты перевозок иностранной помощи по стране.

По информации издания, администрация США усиливает проверки поставок вооружений Украине перед тем, как в январе получившие на промежуточных выборах большинство в Палате представителей республиканцы приступят к работе и будут оказывать больше давления на администрацию по этому вопросу.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в конце ноября, что администрация США постоянно контролирует, как американская военная и другая помощь используется Киевом.

Напомним, американские ЗМИ заявили, что украинская делегация под руководством президента Владимира Зеленского во время визита в США будет просить о поставках дальнобойного оружия.