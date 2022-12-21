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США проверят поставки Украине военной помощи - СМИ

DCIS намерена провести проверки до того момента, пока республиканцы не начали оказывать давление по этому вопросу.
США проверят поставки Украине военной помощи - СМИ

Служба криминальных расследований Минобороны США (DCIS) проверяет поставки военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Defense news в среду, 21 декабря.

СИИ отметчает, что по словам первого заместителя директора службы Джеймса Айвса DCIS обратило внимание на Украину из-за "поспешного заключения Пентагоном многих контрактов и из-за того, что американская помощь может попасть на "черный" рынок".

"Реальная опасность существует потому, что мы имеем дело с огромной массой вещей, многие из которых можно использовать для боевых действий. Мы работаем очень быстро по этой проблеме", - объяснил чиновник.

Особенное беспокойство управления генерального инспектора Пентагона, которому подчиняется DCIS, вызывают портативные системы вроде переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), добавил Айвс.

В сентябре он возглавил группу следователей в поездке в Польшу, где находится хаб для поставок иностранных вооружений и материалов правительству Украины. Небольшие группы при офисе военного атташе США в Украине инспектируют маршруты перевозок иностранной помощи по стране.

По информации издания, администрация США усиливает проверки поставок вооружений Украине перед тем, как в январе получившие на промежуточных выборах большинство в Палате представителей республиканцы приступят к работе и будут оказывать больше давления на администрацию по этому вопросу.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в конце ноября, что администрация США постоянно контролирует, как американская военная и другая помощь используется Киевом.

Напомним, американские ЗМИ заявили, что украинская делегация под руководством президента Владимира Зеленского во время визита в США будет просить о поставках дальнобойного оружия.

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