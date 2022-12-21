В Берлине экоактивисты отрезали верхушку главной елки

Активисты группы Последнее поколение воспользовались автомобилем с подъемной платформой и спилили верхушку елки с несколькими шариками.

Климатические активисты отпилили верхушку елки у Бранденбургских ворот в столице Германии в среду, 21 декабря, утром на глазах не только многих туристов, но и полиции. Об этом сообщает Укринформ.

Активисты группы Последнее поколение воспользовались автомобилем с подъемной платформой и спилили верхушку елки с несколькими шариками. Находясь на платформе, они развернули баннер с надписью: "Это только верхушка елки".

В полиции проинформировали, что задержаны три человека.

Правоохранители не отреагировали сразу на акт вандализма, ведь не узнали активистов: на днях на площади, где была установлена огромная менора, постоянно проводятся какие-то технические работы.

Елку устанавливают перед Бранденбургскими воротами каждый год, высота нынешней - 15 метров.

Активисты Последнего поколения все чаще проводят акции, перекрывая дороги и аэропорты, нередко приклеивая себя к асфальту.

Напомним, ранее сторонники движения Just Stop Oil облили оранжевой краской четыре здания в центре Лондона. Таким образом, они требуют правительство выдачи лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.