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Грузия отправила партию генераторов Украине

Общая стоимость переданных электрогенераторов составила 1,5 млн лари – около 565 тысяч долларов.
Грузия отправила партию генераторов Украине

Грузия закупила и отправила в Украину 25 генераторов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии в среду, 21 декабря.

"Это генераторы большой мощности, которые будут использоваться в промышленных целях – поликлиники, больницы, объекты питания и критическая инфраструктура Украины и другие объекты", – говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что общая стоимость генераторов составила 1,5 млн лари (около $565 тыс.).

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов выразил благодарность правительству Грузии за такую помощь.

 

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