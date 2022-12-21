Орбан объяснил свою позицию по санкциям против РФ

Будапешт вынужден голосовать за ограничения против Москвы, несмотря на свое несогласие, уверяет венгерский премьер.

Венгрия не поддерживает санкции против России, но и не накладывает на них вето. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время своего выступления в среду, 21 декабря, при обсуждении в Брюсселе санкционной политики Евросоюза, сообщает российское провластное информагентство ТАСС.

"Мы против всех санкций, мы против политики санкций. Санкции - это нехорошо", - утверждал он ранее, во время выступления на пресс-конференции в Будапеште по итогам года.

Венгерский чиновник все же признал, что Будапешт вынужден согласиться с большинством ограничений в отношении России, разработанных Еврокомиссией.

"Не следует говорить, что мы голосуем за санкции. Мы просто не накладываем на них вето", - утверждает Орбан.

Венгрия считает ошибочной санкционную политику Евросоюза, но не может блокировать все решения подавляющего большинства членов сообщества, поскольку это будет нарушать внутреннюю солидарность, объяснял глава венгерского правительства.

Орбан также уверяет, что он и дальше продолжит выступать против санкций, которые по его мнению являются "главной причиной" роста цен.

Отметим, что Венгрия получает из России основную часть нефти и газа, в том числе по нефтепроводу Дружба (через Украину) и газопроводу Турецкий поток (через Черное море, Турцию, Болгарию и Сербию) на основе долгосрочных контрактов.

Напомним, ранее Венгрия выступила за ускорение интеграции Украины в Евросоюз, но при этом хочет сохранить тесные связи с Россией.

Кроме того, Орбан заявил, что Будапешт не против финансовой поддержки для Украины, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины.