ФРГ задержала подозреваемого в попытке госпереворота

Мужчину, которого немецкие прокуроры называют Франк Х., ранее экстрадировали из Австрии на территорию Германии.

Правоохранительные органы Германии арестовали в среду, 21 декабря, очередного подозреваемого в попытке организовать госпереворот в ФРГ. Мужчину задержали ранее в Австрии. Об этом сообщает немецкая Генеральная прокуратура.

"Ордер на арест, выданный на имя гражданина Германии Франка Х., сегодня приведен в исполнение Верховным судом. Подозреваемый был задержан 7 декабря в Кицбюэле", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Германии была пресечена попытка государственного переворота в стране.

Как известно, эта операция стала одной из самых масштабных в истории нынешней ФРГ. В частности, немецкие спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых.

Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах.

Среди заговорщиков был наследник одной из княжеских династий, политик, военные, бойцы спецподразделений министерства обороны.