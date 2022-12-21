Россия и Иран создают торговый путь в обход санкций - СМИ

Москва и Тереран пытаются разработать торговый маршрут, который поможет им быть менее зависимыми от западных санкций.

Иран и Россия пытаются построить новый трансконтинентальный торговый маршрут, чтобы меньше зависеть от иностранных санкций. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 21 декабря.

Москва и Тегеран тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, соединенными Каспийским морем. Десятки российских и иранских судов, включая некоторые, находящиеся под санкциями, уже курсируют по этому маршруту, подчеркивает информагентство.

Эксперт Международного института стратегических исследований Марина Шагина отмечает, что Россия и Иран инвестируют до 25 млрд долларов во внутренний торговый коридор, чтобы облегчить движение товаров, которое страны Запада хотят остановить.

Представитель администрации Байдена в Иране Роберт Малли обращает внимание на то, что любой новый торговый коридор требует пристального внимания в рамках попыток прекратить поставки оружия между странами.

Помимо торговли оружием между странами для нового транзитного маршрута существует ряд экономических причин. Суда, которые курсируют по рекам Дон и Волга, традиционно торгуют энергоносителями и сельскохозяйственными товарами. Иран является третьим по величине импортером российского зерна, но его доля может возрасти еще больше.

Обе страны объявили о ряде новых торговых соглашений. Они предусматривают такие товары, как турбины, полимеры, медицинские препараты и автомобильные запчасти.

Кроме того, РФ поставляет ядерное топливо и компоненты для иранского реактора в Бушере.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Иран вместе с Россией сформировали "ось зла".

Добавим, что по информации СМИ, Россия снова заказала у Ирана сотни дронов-камикадзе и баллистические ракеты.