ФСБ арестовало гражданина РФ за "госизмену"

Задержанный, по имени Фируз Дадобаев, является уроженцем Таджикистана, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

ФСБ России предъявила обвинение в госизмене россиянину Фирузу Дадобоеву. Мужчина ныне арестован и находится в СИЗО Лефортово. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает провластное российское информагентство ТАСС со ссылкой на комментарий правоохранительных органов.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он арестован и на время следствия помещен в СИЗО Лефортово", - рассказали местные правоохранители в ответ на запрос СМИ.

Однако подробности уголовного дела, в материалах которого фигурирует пока только один Дадобоев, не сообщаются.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы также подтвердили информацию об аресте россиянина и уточнили, что срок ареста ему продлен еще на два месяца.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 20 декабря 2022 года в отношении Дадобоева Фируза Темирбоевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 февраля 2023 года", - рассказали в пресс-службе суда.

В суде также сообщили, что обвиняемый является уроженцем Таджикистана. В то же время остальная информация о Дадобоеве является тайной следствия.

Напомним, ФСБ ранее заявила в среду, 23 ноября, об "уничтожении трех украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на объектах энергетики в Воронеже.