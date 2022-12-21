Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена
Встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена - состоялась в Белом доме в среду, 21 декабря. Корреспондент.net собрал главные подробности встречи лидеров двух стран.
Глава Украины во время своего прибытия в США подчеркнул, что в ходе визита он планирует провести переговоры по укреплению устойчивости и обороноспособности нашей страны.
Детали встречи Зеленского и Байдена
Она была запланирована в рамках первой зарубежной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны. Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество для противостояния российской агрессии.
Зеленский встретился с Байденом и первой леди США Джилл Байден на входе в Белый дом. При этом на вопросы он пока не отвечает.
Кроме того, президент Украины в Белом доме вручил своему американскому коллеге медаль от украинского командира батареи HIMARS.
Темы, которые обсуждаются в ходе встречи
Байден во время разговора с Зеленским подчеркнул, что глава правящего режима РФ Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия, но украинский народ продолжает вдохновлять мир.
По его словам, США собираются усилить способность Украины защищать себя, "особенно противовоздушную оборону с помощью ракетной батареи Patriot и будем обучать украинские силы их использованию".
Президенты должны обсудить:
- планирование дальнейших действий на поле боя;
- военную и гуманитарную помощь;
- обучение украинских военных;
- санкции против РФ;
- экономическую поддержку;
- помощь в энергетике;
- пути окончания войны;
- формула "справедливого мира".
Как мы уже сообщали раньше, Зеленский опубликовал первые фото визита в США.