Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена

Корреспондент.net собрал первые подробности встречи глав Украины и Соединенных Штатов Америки.

Встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена - состоялась в Белом доме в среду, 21 декабря. Корреспондент.net собрал главные подробности встречи лидеров двух стран.

Глава Украины во время своего прибытия в США подчеркнул, что в ходе визита он планирует провести переговоры по укреплению устойчивости и обороноспособности нашей страны.

Детали встречи Зеленского и Байдена

Она была запланирована в рамках первой зарубежной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны. Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество для противостояния российской агрессии.

Зеленский встретился с Байденом и первой леди США Джилл Байден на входе в Белый дом. При этом на вопросы он пока не отвечает.

Кроме того, президент Украины в Белом доме вручил своему американскому коллеге медаль от украинского командира батареи HIMARS.

Темы, которые обсуждаются в ходе встречи

Байден во время разговора с Зеленским подчеркнул, что глава правящего режима РФ Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия, но украинский народ продолжает вдохновлять мир.

По его словам, США собираются усилить способность Украины защищать себя, "особенно противовоздушную оборону с помощью ракетной батареи Patriot и будем обучать украинские силы их использованию".

Президенты должны обсудить:

планирование дальнейших действий на поле боя;

военную и гуманитарную помощь;

обучение украинских военных;

санкции против РФ;

экономическую поддержку;

помощь в энергетике;

пути окончания войны;

формула "справедливого мира".

Как мы уже сообщали раньше, Зеленский опубликовал первые фото визита в США.