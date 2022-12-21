В США рассказали, как долго проходит обучение управлению системой Patriot
Для обучения управлению системой Patriot необходимо несколько месяцев. Об этом, со ссылкой на американских оборонных чиновников в среду, 21 декабря, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Как узнал телеканал, обучение украинских военных управлению Patriot будет проходить на территории Германии, а также еще одной, пока неназванной страны.
По словам экспертов, ракеты Patriot, которые получит Киев, обеспечат украинцам "качественное дополнение" в их противовоздушной обороне.
В то же время, дата поставки зентино-ракетного комплекса непосредственно на территорию Украины пока неизвестна.
Отметим, ЗРК Patriot может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать их на расстоянии до 160 км.
Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Накануне его приезда Госдеп объявил о выделении пакета военной помощи на $1,85 млрд, включая системы Patriot.