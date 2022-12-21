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В США рассказали, как долго проходит обучение управлению системой Patriot

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной пакет военной помощи. Помимо прочего, в него войдет система противоракетной обороны Patriot.
В США рассказали, как долго проходит обучение управлению системой Patriot

Для обучения управлению системой Patriot необходимо несколько месяцев. Об этом, со ссылкой на американских оборонных чиновников в среду, 21 декабря, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Как узнал телеканал, обучение украинских военных управлению Patriot будет проходить на территории Германии, а также еще одной, пока неназванной страны.

По словам экспертов, ракеты Patriot, которые получит Киев, обеспечат украинцам "качественное дополнение" в их противовоздушной обороне.

В то же время, дата поставки зентино-ракетного комплекса непосредственно на территорию Украины пока неизвестна. 

Отметим, ЗРК Patriot может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать их на расстоянии до 160 км. 

Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Накануне его приезда Госдеп объявил о выделении пакета военной помощи на $1,85 млрд, включая системы Patriot.

 

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