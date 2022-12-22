США и дальше будут поддерживать Украину - Байден

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским пообещал и дальше поддерживать Украину. Американский глава подчеркнул, что ему сложно поверить в то, что уже 300 дней идет война России против Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден в среду, 21 декабря, дали общую пресс-конференцию, главной темой которой стала дальнейшая поддержка Украины США.

"Сколько бы это ни стоило, американский народ будет поддерживать Украину", - заверил американский лидер главу Украины.

Во время общей пресс-конференции, Джо Байден подчеркнул, что агрессор в войне - Россия, которая не только развязала несправедливую войну, но и старается уничтожить всех украинцев - обстреливая инфраструктуру страны, желая оставить их без света, тепла и еды.

"Россия использует зиму как оружие, она морозит людей до смерти", - сказал Байден.

Он отметил, что Украина выиграла борьбу за Киев, выиграла борьбу за Херсон, выиграла борьбу за Харьков и превзошла ожидания России.

"Свет победит тьму! Господин Зеленский, мы с вами" - подчеркнул Байден.

Также глава Белого дома сказал, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, она включает системы ЗРК Patriot, ожидается подписание 45 миллиардов дополнительной помощи для Украины.

Со своей стороны, Владимир Зеленский отметил, что сотрудничество Украины и США наполнены реальным смыслом, а поддержка Запада - остается очень ценной для борьбы с врагом.

Зеленский подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину в войне и заявил о новом этапе в отношениях с США, которые стали по-настоящему союзническими.

"У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой, отметил Зеленский. И главная из них - это комплексы Patriot, а также решение выделить на поддержку страны $45 млрд", - сказал Зеленский.

Как мы уже сообщали раньше, Зеленский опубликовал первые фото визита в США.