Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины

Союзники предоставили миллиарды долларов финансовой поддержки, чтобы правительство Украины могло и дальше предоставлять услуги населению.

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России в Украину вместе с союзниками предоставили сотни единиц военной техники, чтобы Киев смог защитить себя. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

"Мы предоставляли устойчивый поток оружия, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийское вооружение и не только. И мы делали это не сами. С самого начала США призвали союзников со всего мира помочь Украине и наложить беспрецедентные - подчеркну это слово - санкции и экспортный контроль, усложнив для Кремля ведение этой жестокой войны", - сказал он.

"Более 50 государств обязались передать почти 2000 единиц танков и другой военной техники, более 800 артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и более 50 современных реактивных систем залпового огня. Вместе мы предоставили миллиарды долларов финансовой поддержки, чтобы правительство Украины могло и дальше предоставлять услуги", - добавил Байден.

Кроме того, по словам американского президента, Соединенные Штаты приняли более 221 тысячи украинцев, которые ищут убежища с начала полномасштабного вторжения РФ, а Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении 374 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам.

Отметим, глава Белого дома и украинский лидер провели совместную пресс-конференцию, во время которой лидер США заявил, что поддержка Украины в войне с РФ будет только расти.