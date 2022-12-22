РФ должна должна нести ответственность - Зеленский

Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины. Он отметил, что отношения двух государств вышли на новый уровень. Об этом он сказал 21 декабря во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

"Благодарю американский народ, который так много делает для Украины. Я благодарю вас за это. Этот визит в США стал действительно историческим для Украины и наших отношений с Америкой и для американского лидерства. За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап взаимоотношений между Украиной и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, которое на 100% наполнено реальным содержанием. И я сегодня это почувствовал во время всех моих встреч, во всех наших переговорах. Я хочу еще раз поблагодарить господина президента Байдена за искреннюю поддержку и понимание Украины, за строительство международной коалиции, за мудрые шаги и усилия", - сказал Зеленский.

Также глава Украины сказал, что настоящим вызовом для украинцев станет зима.

"Мы должны пройти эту зиму, мы должны защитить наших людей. Ключевой гуманитарный вопрос - вопрос выживания", - сказал он.

Президент отметил, что Украина будет продолжать работу по усилению безопасности собственного воздушного пространства. В этом вопросе, по его мнению, одну из главных ролей могут сыграть системы ПВО Patriot.

"После Patriot мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы бы еще хотели получить Patriot", - сказал Зеленский.

На пресс-конференции его спросили, что он подразумевает под "справедливым миром". В ответ глава Украины сказал, что понятие справедливого мира в Украине после победы над страной-агрессором Россией - для разных людей разное. В то же время, он подчеркнул, что для достижения справедливого мира не может быть компромиссов относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Для нас для всех мир по разному справедлив. Для меня, как для президента справедливый мир - это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета. Это самое главное. Возмещение всех тех убытков, которые нанесла российская агрессия", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что для людей, которые потеряли родных во время войны, стала важной месть.

"И чем дольше будет идти эта война, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью, потому что иного смысла у них жить больше нет. И я знаю таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти нелюди", - добавил он.

Говоря о возможности переговоров с Путиным Зеленский отметил, что смысла в них сейчас нет.

"В 2019 году у нас была нормандская встреча. Тогда мы посылали ему месседжи, чтобы не было полномасштабного вторжения. Он говорил, этого никогда не случится, он всем лгал. Для чего теперь обращаться к человеку с больным отношением к реальности? Он больше не субъект цивилизованного мира", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что агрессор должен быть наказан.

Отметим, глава Белого дома и украинский лидер провели совместную пресс-конференцию, во время которой лидер США заявил, что поддержка Украины в войне с РФ будет только расти.

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