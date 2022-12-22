Столтенберг может получить новую должность - СМИ

Столтенберг является вторым по продолжительности пребывания в должности генсеком Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать новым председателем Международного валютного фонда. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источник в НАТО.

Назначение Столтенберга в МВФ может состояться после окончания срока его полномочий на посту генсека НАТО 1 октября 2023 года.

Как указал источник, кандидатуру нынешнего главы НАТО поддерживают США.

"США хотят, чтобы Столтенберг стал исполнительным директором Международного валютного фонда", - приводит TV2 слова источника из НАТО.

При этом сейчас директором МВФ является представительница Болгарии Кристалина Георгиева, контракт которой действует до 2024 года.

Ссылаясь на источники из Альянса, TV2 утверждает, что существует несколько кандидатов в замену Столтенбергу: это может быть и премьер Нидерландов Марк Рютте, и премьер Испании Педро Санчес. При этом решение будет зависеть в том числе от результатов выборов в этих странах. Выборы в Испании пройдут в 2023 году, а в Нидерландах - в 2024 году.

Столтенберг является вторым по продолжительности пребывания в должности генсеком НАТО. За несколько недель до российского вторжения стало известно, что Столтенберг возглавит Национальный банк Норвегии в сентябре 2022 года, покинув Альянс.

Однако через месяц после начала войны главы государств и правительств стран НАТО собрались на кризисный саммит в Брюсселе и Столтенберг согласился на продление срока пребывания в должности. Саммит НАТО продлил срок полномочий Столтенберга до 30 сентября 2023 года. После этого Столтенберг объявил, что отказывается от работы в Norges Bank.

Напомним, Столтенберг ранее заявил, что Украине в настоящее время необходимо сосредоточиться на немедленных потребностях, в частности, на борьбе против российской военной агрессии. Однако НАТО не отказывается от своей политики "открытых дверей", она касается и евроатлантических стремлений Киева.