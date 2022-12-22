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Байден объявил о выделении помощи Украине от USAID

Помощь обеспечит продовольственную и денежную помощь для более 1,5 миллионов украинцев, а также поможет им оставаться в тепле.
Байден объявил о выделении помощи Украине от USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет более 375 млн долларов для Украины. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент США Джо Байден на совместной прессконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая транслировалась Белым домом в Youtube.

Глава Белого дома отметил, что эти деньги пойдут на гуманитарную помощь. 

"Сегодня USAID обязуется выделить более чем 375 миллионов долларов на срочно необходимую гуманитарную помощь для Украины", - подчеркнул Байден.  

Он указал, что эта помощь обеспечит продовольственную и денежную помощь для более 1,5 миллионов украинцев, а также создаст доступ к медицинскому обслуживанию, безопасной питьевой воды и поможет оставаться в тепле более 2,5 миллионов украинцев в зимний период.  

Президент США отметил, что Соединенные Штаты и союзники и партнеры со всего мира доставили в Украину "с исторической скоростью" разнообразную помощь по широкому кругу вопросов, которая была критической для укрепления успеха Украины. 

Ранее журналисты рассказали, как Зеленский добирался в США. 

Напомним, глава Белого дома и украинский лидер провели совместную пресс-конференцию, во время которой лидер США заявил, что поддержка Украины в войне с РФ будет только расти. 

 

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