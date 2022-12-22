Зеленский выступил в Конгрессе США

Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 будет поворотным для Украины в войне с Российской Федерацией.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, во время своего визита в США выступил в Капитолии перед представителями Конгресса и Сената Соединенных Штатов. Зеленского встретили в Конгрессе овациями.

Украинский лидер в своей речи подчеркнул, что наша страна не сломилась, она живет и все еще борется, несмотря на полномасштабное российское вторжение.

По его словам, российская тирания потеряла контроль над Украиной и больше никогда не будет влиять на умы украинского народа.

"В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что война, развязанная Россией, - это битва не только за территорию, ту или иную часть Европы, свободу и безопасность украинцев или любой страны, которую хочет завоевать Владимир Путин.

"Эта битва определит, в каком мире наши дети и внуки будут жить, и их дети и внуки: будет ли демократия для украинцев, американцев, для всех", - указал глава государства.

Президент также добавил, что США сыграли свою лидерскую роль в объединении всего мира вокруг Украины. Он отметил, что помощь американцев очень важна для Украины, чтобы не только выстоять, но и добиться перелома на поле боя.

"Если ваши "Patriots" остановят террор россиян против наших городов, это позволит нашим патриотам в полную силу защищать нашу свободу", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что Россия в своих атаках на украинские города нашла союзника - Иран.

"Иран отправил сотни смертоносных дронов в РФ, они стали угрозой наглой критической инфраструктуре - один террорист нашел другого. Это лишь вопрос времени, когда они ударят по вашим другим союзникам, если вы не остановите их сейчас", - добавил он.

Он добавил, что перед тем как приехать в США, он был на фронте, на Востоке Украины, в Бахмуте, в городе, в котором ранее проживало 70 тыс человек, и который находится в оккупации с мая.

"Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими", - сказал он.

Он отметил, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше. Поэтому Украине нужна военная помощь США, в частности, системы ПВО Patriot.

"Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы - переломить это. Чтобы победить на поле битвы. Мы нуждаемся в большей артиллерии в следующем году, орудий и снарядов - чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает русскую армию, а чтобы - как битва под Саратогой - борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость", - сказал он.

Нехватка у украинской армии современной бронетехники и авиации существенно затягивает войну и позволяет оккупантам убивать мирных украинцев.

"Нехватка у нас бронетехники и авиации затягивает эту войну и позволяет России убивать наших людей, держать в тоталитарных условиях оккупированные города и села Украины. Такая ваша поддержка - критически важна. Как и финансовая помощь - будет правильным и своевременным предоставить нужный финансовый пакет на 2023 год", - отметил президент Украины.

Также Зеленский передал Конгрессу США флаг Украины от защитников Бахмута. Глава государства сказал, что этот флаг является символом украинской победы.

"В этой войне мы стоим, воюем и мы выигрываем, потому что мы объединены - Украина, Америка и весь свободный мир", - сказал Зеленский. Зеленский заметил, что так же, как американские солдаты, которые воевали против гитлеровской нацистской Германии в 1944 году, украинские военные делают то же с войсками Путина.

Президент рассказал, что украинцы будут праздновать Рождество, несмотря на жестокость войны, несмотря на то, что в сочельник людям вероятно придется идти в бомбоубежища.

"Через два дня мы будем отмечать Рождество, при свечах. Не потому, что это романтично, а потому, что не будет электроэнергии. Даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет ", - заверил глава государства.

Отметим, глава Белого дома заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины со стороны США.