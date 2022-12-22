Россия наращивает присутствие в Арктике - CNN

Кратчайший путь из Российской Федерации в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики.

Россия продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики, тем самым увеличивая свое присутствие в данном регионе. К таким выводам журналисты пришли после изучения спутниковых снимков, которые издание получило от компании Maxar Technologies, в среду, 21 декабря, сообщает CNN.

На представленных фото показан целый ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, которые были усовершенствованы за последний год.

"Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе располагается значительная часть современного ядерного оружия и подлодок", - говорится в материале.

Издание подчеркивает, что Арктика важна для России еще и потому, что тающие льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу.

Как отмечается, накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Он же указал, что страны блока все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии, так как норвежский природный газ составляет более 20% поставок в Европу.

"После диверсии в Балтийском море мы удвоили наше присутствие с кораблями, подлодками, морскими патрульными самолетами в Балтийском и Северном морях, частично для мониторинга, для лучшей ситуационной осведомленности, но также для того, чтобы послать месседж России о сдерживании и готовности защитить эту критическую инфраструктуру", - резюмировал Столтенберг.