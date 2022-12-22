Дания усилит военную помощь Украине

Правительство и парламентские партии Дании приняли совместное решение о выделении дополнительных средств для закупки оружия для Украины.

Правительство Дании приняло решение о выделении 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украині. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.

Комментируя віделение денег, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что сейчас Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

"Борьба Украины за свободу - это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон. Правительство и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам", - сказал министр.

Он добавил, что правительство Дании и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам.

По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду для Украины, который возглавляет Великобритания.