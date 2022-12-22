Авианосец-неудачник. Пожар на корабле в РФ

Российский авианосец Адмирал Кузнецов на ремонте с 2017 года, и аварии на нем продолжают происходить с завидной регулярностью.

В Росси есть авианосец Адмирал Кузнецов. Он на ремонте с 2017 года, и на нем периодически происходят аварии. В этот раз – пожар. Очаг возгорания находился в каютах на левом борту. Его удалось локализовать на площади 6 кв. м. С корабля эвакуировали 20 человек. Ущерба и пострадавших якобы нет.

Что за корабль

Строительство тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов началось в 1982 году, через пять лет он был спущен на воду. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов (28 самолетов и 24 вертолета), в составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты Гранит, зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы Клинок и Каштан.

Это довольно старый корабль, который требует больших средств для того, чтобы привести его в боеспособное состояние, еще больше - для создания полноценной авиационной ударной группировки вокруг него.

Главным аргументом в пользу сохранения Кузнецова является сохранение преемственности и традиций палубной авиации. То есть этот корабль нужен для того, чтобы в ВМФ с появлением нового авианосца оставались для него летчики и самолеты.

В 2016 году глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев рассказал, что в начале 2000-х годов Адмирал Кузнецов вполне мог быть продан за границу как металлолом.

По его словам, инициаторы этой идеи представили в правительство документ, в котором утверждалось, что на ремонт и модернизацию Кузнецова не хватает средств, а вырученные от продажи авианосца деньги можно использовать на строительство нескольких эскадренных миноносцев.

Этот боевой корабль, по мнению экспертов, изначально был построен по не самому удачному проекту: авианесущий крейсер, который был вооружен не только палубной авиацией, но также и противокорабельными ракетами.

Кроме того, у него отсутствовала катапульта, вместо которой палуба заканчивалась взлетным трамплином. Однако полноценного большого авианосца в СССР так и не было построено, а Россия, несмотря на разработку нескольких проектов, так и не заложила ни одного.

Много аварий

В 2018 году, когда корабль уже находился на 35 судоремонтном заводе в Мурманске, затонул плавдок ПД-50, в котором и находился Кузнецов. В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца, повредив ее. Тогда один человек пропал без вести, а второй скончался в больнице.

В декабре 2019 года на Кузнецове возник большой пожар, в результате которого погибли два человека. Тогда ущерб от пожара, как заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, составил 500 млн рублей.