Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Путин пообещал "пощелкать" комплексы Patriot

ЗРК Patriot – это достаточно старые системы и не работает так, как С-300, пояснил Владимир Путин.
Путин пообещал "пощелкать" комплексы Patriot

Глава кремлевского режима Владимир Путин пообещал "пощелкать" те системы ПВО Patriot, которые США передадут украинским военным. Об этом он сказал во время общения с журналистами в четверг, 22 декабря.

"Говорят, Patriot могут туда (в Украину – ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot… Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", – сказал Путин.

Он также решил сравнить ЗРК Patriot с российскими комплексами С-300.

"Что касается ЗРК Patriot – это достаточно старые системы. И не работает так, как наша С-300", – добавил Путин.

При этом глава Кремля не уточнил, что хотя ЗРК Patriot были приняты на вооружение около 40 лет тому назад, но многократно проходили модернизацию и нынешние комплексы серьезно отличаются от своих первых вариантов.

Напомним, 21 декабря США выделили Украине оружие на $1,85 млрд. Новый пакет военной помощи впервые включает систему ПВО Patriot. Общая сумма американской военная помощь Украине при президенте Байдене достигла $21,9 млрд.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK