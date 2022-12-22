Путин пообещал "пощелкать" комплексы Patriot

ЗРК Patriot – это достаточно старые системы и не работает так, как С-300, пояснил Владимир Путин.

Глава кремлевского режима Владимир Путин пообещал "пощелкать" те системы ПВО Patriot, которые США передадут украинским военным. Об этом он сказал во время общения с журналистами в четверг, 22 декабря.

"Говорят, Patriot могут туда (в Украину – ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot… Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", – сказал Путин.

Он также решил сравнить ЗРК Patriot с российскими комплексами С-300.

"Что касается ЗРК Patriot – это достаточно старые системы. И не работает так, как наша С-300", – добавил Путин.

При этом глава Кремля не уточнил, что хотя ЗРК Patriot были приняты на вооружение около 40 лет тому назад, но многократно проходили модернизацию и нынешние комплексы серьезно отличаются от своих первых вариантов.

Напомним, 21 декабря США выделили Украине оружие на $1,85 млрд. Новый пакет военной помощи впервые включает систему ПВО Patriot. Общая сумма американской военная помощь Украине при президенте Байдене достигла $21,9 млрд.