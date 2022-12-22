Китай и Россия проводят учения в Восточно-Китайском море

Строй российских кораблей возглавил флагман флота ракетный крейсер Варяг, китайский – эскадренный миноносец Цзинань.

Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ и ВМС Китая приступили к отработке задач совместного российско-китайского учения Морское взаимодействие-2022. Об этом сообщает российское Минобороны в четверг, 22 декабря.

Указано, что накануне отряды кораблей встретились в акватории Восточно-Китайского моря южнее острова Чуджудо.

"Командующий учением с российской стороны командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков и заместитель командующего ВМС Восточного объединенного командования НОАК контр-адмирал Ван Юй поприветствовали друг друга по радиосвязи и согласовали планы совместной работы", – говорится в сообщении.

После этого корабли двух стран взяли курс в район проведения учения. Строй российских кораблей возглавил флагман флота ракетный крейсер Варяг, китайский – эскадренный миноносец Цзинань.

На переходе морем моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировку по связи. Также над Восточно-Китайским морем выполнили полеты российские палубные вертолеты Ка-27 в противолодочном варианте.

Напомним, сегодня в России произошел очередной пожар на авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов. Этот многострадальный корабль ремонтируют с 2017 года.