В Twitter появился счетчик просмотров

Владелец соцсети Илон Маск анонсировал ранее введение такой опции и добавил, что она появится "через несколько недель"

Соцсеть Twitter запустила счетчик просмотров твитов. Ее новый владелец американский миллиардер Илон Маск обещал запустить эту функцию в соцсети еще 1 декабря

Об этом сообщает Twitter Илона Маска.

По его словам, подобная опция вполне приемлема для видео.

"Это демонстрирует, насколько живее Twitter, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут, не отвечают и не ругают, поскольку это публичные действия", - объяснил он.

Напомним, ранее Илон Маск заявил добавление функции счетчика просмотров может произойти "через несколько недель".

Добавим, ранее Маск устроил опрос в Twitter, спросив пользователей, должен ли он отказаться ли ему от управлением соцсетью и пообещал придерживаться результатов опроса. В итоге за его уход проголосовали 57,5% пользователей, а 42,5% ответили на вопрос "нет".

Однако позже он добавил, что покинет пост главы социальной сети Twitter, но после того как найдет себе замену.