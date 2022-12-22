В Twitter появился счетчик просмотров
Соцсеть Twitter запустила счетчик просмотров твитов. Ее новый владелец американский миллиардер Илон Маск обещал запустить эту функцию в соцсети еще 1 декабря
Об этом сообщает Twitter Илона Маска.
По его словам, подобная опция вполне приемлема для видео.
"Это демонстрирует, насколько живее Twitter, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут, не отвечают и не ругают, поскольку это публичные действия", - объяснил он.
Напомним, ранее Илон Маск заявил добавление функции счетчика просмотров может произойти "через несколько недель".
Добавим, ранее Маск устроил опрос в Twitter, спросив пользователей, должен ли он отказаться ли ему от управлением соцсетью и пообещал придерживаться результатов опроса. В итоге за его уход проголосовали 57,5% пользователей, а 42,5% ответили на вопрос "нет".
Однако позже он добавил, что покинет пост главы социальной сети Twitter, но после того как найдет себе замену.